Arsenal erster Ansprechpartner für Mavropanos

Ob Konstantinos Mavropanos auch in der kommenden Saison beim VfB Stuttgart spielt, hängt von ausstehenden Gesprächen mit dem FC Arsenal ab. Wie der 23-Jährige der ‚Bild‘ verrät, freue er sich zwar, dass „die Tür beim VfB“ für ihn offen stehe. Mavropanos wolle aber erst über seine Zukunft nachdenken, „wenn die Gespräche für die neue Saison mit Arsenal geführt werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt ließ Sven Mislintat verlauten, dass er den frischgebackenen Nationalspieler gerne behalten würde, es aber schwierig sei ihn zu halten, wenn der Grieche konstant gute Leistungen abrufe. Nach verletzungsbedingt holprigem Start in die Saison spielte sich Mavropanos in der Rückrunde in die Startelf und gilt seitdem als Stammkraft in der Abwehrkette.