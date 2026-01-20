FC Bayern: Neuer Campusleiter am Haken?

Der FC Bayern befindet sich auf der Suche nach einem Nachwuchschef, um den aktuellen Campusleiter Jochen Sauer ein wenig zu entlasten. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ gehört Michael Wiesinger in München zu den Top-Kandidaten. Der 53-Jährige ist aktuell noch beim 1. FC Nürnberg für die Jugendabteilung verantwortlich, eine finale Entscheidung steht noch aus.

Sauer ist seit 2017 für die Bayern in ebenjener Funktion tätig, widmete sich zuletzt aber immer mehr dem „Red and Gold“-Projekt, bei dem eng mit dem Partnerverein Los Angeles FC sowie anderen ausländischen Vereinen zusammengearbeitet wird. Dass der gebürtige Reutlinger übergeordnete Aufgaben betreuen soll, heißt aber nicht, dass er sich gänzlich aus dem Campusbereich heraushält. Stattdessen ist ein enger Austausch mit Sauer angedacht.