Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

FC Bayern: Neuer Campusleiter am Haken?

von Julian Jasch
1 min.
Auf dem Bayern-Campus werden die hauseigenen Talente ausgebildet @Maxppp

Der FC Bayern befindet sich auf der Suche nach einem Nachwuchschef, um den aktuellen Campusleiter Jochen Sauer ein wenig zu entlasten. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ gehört Michael Wiesinger in München zu den Top-Kandidaten. Der 53-Jährige ist aktuell noch beim 1. FC Nürnberg für die Jugendabteilung verantwortlich, eine finale Entscheidung steht noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sauer ist seit 2017 für die Bayern in ebenjener Funktion tätig, widmete sich zuletzt aber immer mehr dem „Red and Gold“-Projekt, bei dem eng mit dem Partnerverein Los Angeles FC sowie anderen ausländischen Vereinen zusammengearbeitet wird. Dass der gebürtige Reutlinger übergeordnete Aufgaben betreuen soll, heißt aber nicht, dass er sich gänzlich aus dem Campusbereich heraushält. Stattdessen ist ein enger Austausch mit Sauer angedacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert