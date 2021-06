Marseille verhandelt Umtiti-Leihe

Samuel Umtiti könnte nach fünf Jahren in die Ligue 1 zurückkehren. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, befindet sich der FC Barcelona mit Olympique Marseille in Verhandlungen über eine Leihe mit Kaufoption für den 27-jährigen Abwehrspieler. Umtiti und seine Berater sollen einem Wechsel zugestimmt haben. In der Vergangenheit hatte sich der Franzose noch geweigert, Barça zu verlassen.

Knackpunkt in den Verhandlungen könnte die Gehaltsbeteiligung von Marseille werden. Kolportierte zwölf Millionen Euro streicht der Linksfuß bei den Katalanen jährlich ein. Sportlich wurde Umtiti seinem Salär aufgrund zahlreicher Verletzungen während seiner fünfjährigen Zeit bei den Katalanen selten gerecht. 132 absolvierten Partien stehen 83 verpasste Pflichtspiele aufgrund von Verletzungen für den Innenverteidiger gegenüber.