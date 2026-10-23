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La Liga

Cancelo streitet sich mit den Barça-Fans

von Tobias Feldhoff
João Cancelo hört nicht gut @Maxppp
PSG 4-2 Barcelona

João Cancelo (32) vom FC Barcelona hat verärgert auf die Kritik der eigenen Fans an seiner Leistung beim 2:4 gegen Paris St. Germain reagiert. „Von der Tribüne aus ist jeder ein Experte. Ich will sie auf dem Platz sehen und erleben, wie sie mit dem Druck umgehen“, schrieb der Außenverteidiger in einer Instagram-Story.

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Gegen PSG musste Cancelo auf der linken Abwehrseite ran und sah dort gegen Desiré Doué (21) mehrmals nicht gut aus. Allerdings war die Pleite gegen bärenstarke Pariser auch die erste Barça-Niederlage der laufenden Saison. Viel Angriffsfläche bieten Cancelo und Co. also eigentlich nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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