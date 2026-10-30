Bei Borussia Mönchengladbach winkt Wael Mohya ein Gehaltssprung. Wie ‚Sky‘ berichtet, würde sich das Gehalt des 17-Jährigen bei einer Vertragsverlängerung verdoppeln. Inklusive Boni kassiert Mohya aktuell etwas mehr als eine Million, folglich würde sich das Gehalt auf zwei Millionen pro Saison verdoppeln.

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Die Borussia will möglichst zeitnah mit dem Offensivspieler verlängern, hat dabei aber eine Menge Konkurrenz. Der FC Bayern hat bereits das Umfeld des Youngsters kontaktiert, auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben ein Auge auf das Juwel geworfen.