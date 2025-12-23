St. Pauli: Kehrt Guilavogui zurück?

Der FC St. Pauli will im Winter offenbar einen alten Bekannten zurückholen. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass sich der Bundesligist mit Morgan Guilavogui beschäftigt. Der 27-Jährige lief bereits in der vergangenen Saison leihweise für die Kiezkicker auf, die daraufhin im Sommer die drei Millionen Euro teure Kaufoption zogen. Der RC Lens machte jedoch von einer Rückkaufklausel Gebrauch und holte den Angreifer gegen seinen Wunsch für 4,5 Millionen Euro zurück.

Nun arbeiten die Hamburger offenbar an der Rückkehr des Publikumslieblings, der beim überraschenden Tabellenführer der Ligue 1 nur Ergänzungsspieler ist. Ein Transfer dürfte sich allerdings nur sehr schwer realisieren lassen. Dem Bericht zufolge würde Lens Guilavogui nicht erneut verleihen, sondern nur verkaufen. Als Verhandlungsbasis haben die Franzosen die im Sommer gezahlten 4,5 Millionen Euro ausgerufen. Diese Forderung müsste St. Pauli ob der finanziellen Möglichkeiten wohl drücken.