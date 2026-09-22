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FT-Kurve Bundesliga

Klare Sache: Dortmunds Königstransfer des Sommers

von Martin Schmitz
1 min.
Konstantinos Karetsas im Trikot von Borussia Dortmund @Maxppp

Borussia Dortmund grüßt nach vier Spieltagen auch aufgrund der starken Sommerneuzugänge verlustpunktfrei von der Tabellenspitze der Bundesliga. Bei der Frage nach dem Königstransfer der Schwarz-Gelben ist die Antwort der FT-User klar: 40 Prozent der 2224 Teilnehmer stimmten für Youngster Konstantinos Karetsas (18) ab. Der quirlige Linksfuß weiß bereits jetzt zu beeindrucken, deutete sein großes Potenzial mehr als nur an und sammelte bisher einen Scorerpunkt in sechs Pflichtspieleinsätzen.

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Wer ist für euch der Königstransfer beim BVB?
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Auf dem zweiten Rang landete der zweite Grieche im Bunde: Giannis Konstantelias (23) zeigte eine tolle Leistung im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) und erzielte bei seinem Bundesligadebüt gegen den Hamburger SV (2:0) direkt einen Treffer, zog sich im selben Spiel jedoch einen Kreuzbandriss zu. Dennoch verspricht sich der BVB in der Zukunft eine Menge vom talentierten Mittelfeldspieler. Auf Rang drei kommt Joey Veerman (27), der sich zuletzt in die Startelf gearbeitet hat und als echter Dirigent das Dortmunder Spiel aus dem Zentrum leitete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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