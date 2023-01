Werder: Bereitet Füllkrug seinen Wechsel vor?

Niclas Füllkrug lässt sich künftig von ROOF vertreten, der SV Werder Bremen war in den Beraterwechsel des 29-Jährigen eingeweiht. Clemens Fritz, Leiter Lizenzbereich, erklärt gegenüber ‚Sport1‘: „Niclas hat uns darüber informiert. Er erhofft sich dadurch einen neuen Input. Er hat aber auch klar gemacht, dass er keinen Transfer im Winter forcieren will.“

Der 42-Jährige führt aus: „Unsere Situation hat sich nicht geändert. Sollte ein wirtschaftlich und sportlich interessantes Angebot reinkommen, werden wir uns [damit auseinandersetzen]. Bislang gibt es das nicht. Wir sind sehr entspannt, gehen davon aus, dass Niclas in Rückrunde für uns spielen wird.“ Ähnlich hatte sich am heutigen Montag bereits der Stürmer selbst geäußert. Er denke zwar nicht an einen Abschied, könne einen Wechsel jedoch nicht zu einhundert Prozent ausschließen.

Laut ‚Sky‘ lässt Füllkrugs Beraterwechsel darauf schließen, dass er noch einmal einen Schritt in seiner Karriere machen will. Topklubs aus der Bundesliga – also eben nicht nur der FC Bayern – melden ebenso wie englische Vertreter Interesse an. Wahrscheinlich sei ein Transfer im Sommer, als Richtwert für eine künftige Ablöse nennt der Bezahlsender 15 bis 20 Millionen Euro.