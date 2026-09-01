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Offiziell Premier League

Sánchez verlässt Chelsea

von David Hamza
1 min.
Robert Sanchez vor einem Spiel bei den Fans @Maxppp

Robert Sánchez (28) sucht beim FC Chelsea nach der Verpflichtung von Vizeweltmeister Emiliano Martínez (33) das Weite. Der Torhüter wechselt in die Serie A, per Leihe geht es zu Champions League-Teilnehmer Como 1907.

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In London steht Sánchez noch bis 2030 unter Vertrag. Chelsea hatte den Spanier vor drei Jahren für 23 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet. Nach 112 Einsätzen trennen sich die Wege zumindest vorerst.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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