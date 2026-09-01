Robert Sánchez (28) sucht beim FC Chelsea nach der Verpflichtung von Vizeweltmeister Emiliano Martínez (33) das Weite. Der Torhüter wechselt in die Serie A, per Leihe geht es zu Champions League-Teilnehmer Como 1907.

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Robert Sanchez has completed a season-long loan move to Serie A side Como.



We look forward to supporting Rob throughout his time in Italy. Good luck, Rob! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2026

In London steht Sánchez noch bis 2030 unter Vertrag. Chelsea hatte den Spanier vor drei Jahren für 23 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet. Nach 112 Einsätzen trennen sich die Wege zumindest vorerst.