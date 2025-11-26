Arsenal siegt im Topspiel: Drei Fünfer für Bayern

Das absolute Topspiel des Champions League-Spieltags fand im Londoner Emirates Stadion statt. Von Beginn an war die Anspannung bei beiden Teams zu spüren. Schnell erlangte der FC Bayern die Kontrolle über lange Ballbesitzphasen, die Hausherren vom FC Arsenal versuchten, nach Balleroberung über schnelle Pässe hinter die hochstehende Verteidigung der Gäste zu Torchancen zu gelangen.

Den Torreigen eröffnete Jurrien Timber (22.) per Kopfball nach einer Ecke. In der Folge verlagerten sich auch die Spielanteile etwas zugunsten der Gunners. Nach einer halben Stunde warteten die Bayern noch auf eine eigene klare Torchance. Doch dann schlug Lennart Karl (33.) nach Zuspiel von Serge Gnabry zu und glich aus. Mit einem gerechten Remis ging es in die Pause.

Arsenal kommt besser aus der Kabine

Durchgang zwei war geprägt von gefährlichen Ecken und Freistößen der Heimmannschaft. Immer wieder brachten Standards der Engländer den deutschen Rekordmeister mächtig in Bedrängnis. Declan Rice drang nach 61. Minuten frei in den Strafraum der Bayern ein, scheiterte im Eins-gegen-eins aber an Manuel Neuer. Das hätte bereits das 2:1 für Arsenal sein müssen.

Knapp zehn Minuten später traf dann Noni Madueke (69.) nach toller Vorarbeit von Riccardo Calafiori. Zuvor patzte Dayot Upamecano im Spielaufbau. Auch Neuer erwischte nicht seinen besten Tag. Das 3:1 durch Gabriel Martinelli (76.) ging nach einer Aktion mit viel Risiko auf seine Kappe. Anschließend war die Messe gelesen. In Halbzeit zwei agierte der Premier League-Vertreter überlegen und sicherte sich völlig verdient den Sieg gegen die Bayern.

Torfolge

1:0 Timber (22.): Saka bringt eine Ecke scharf rein. Die Angreifer der Gunners laufen vom langen Pfosten mit einigen Spielern Richtung kurze Ecke. Timber kommt vor Neuer an den Ball und nickt ein. Stark gespielt, suboptimal von den Münchnern verteidigt.

1:1 Karl (33.): Kimmich spielt einen halbhohen Zuckerpass über den halben Platz in den Lauf von Gnabry. In der Mitte wartet Karl auf das direkte Zuspiel und der 17-Jährige netzt aus kurzer Distanz ein, als hätte er in seinem Leben nie etwas anderes getan.

2:1 Madueke (69.): Upamecano mit einem fatalen Fehlpass im Spielaufbau, der Ball landet bei Calafiori, der von links flach hereinflankt. In der Mitte läuft Madueke ein und trifft aus kurzer Distanz, keine Chance für Neuer.

3:1 Martinelli (76.): Arsenal kontert, Neuer kommt fast bis an die Mittellinie heraus. Zu viel Risiko. Martinelli spielt den Ball am Bayern-Keeper vorbei und läuft aufs leere Tor zu. Kimmich bekommt ihn nicht mehr eingeholt.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

72‘ Jackson (-) für Gnabry

72‘ Bischof (-) für Laimer

81‘ Goretzka (-) für Kimmich

81‘ Guerreiro (-) für Karl

81‘ Kim (-) für Upamecano