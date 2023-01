HSV: Jansen spricht über Rücktritt

HSV-Vereinspräsident Marcell Jansen würde seinen Posten unter gewissen Umständen zur Verfügung stellen. Sollte er am Samstag bei der Mitgliederversammlung nicht mehr mindestens 50 Prozent der Teilnehmer hinter sich wissen, trete er zurück. „Falls mehr als 50 Prozent der Mitglieder für meine Abwahl stimmen, bin ich nicht mehr der richtige Mann für diesen Posten. Dann ziehe ich die Konsequenzen. Mein Wunsch ist es, dieses Amt weiter mit aller Leidenschaft auszuüben. Aber das mache ich nur mit dem entsprechenden Rückhalt“, erklärt der 37-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Dabei könne er Teile der Kritik auch „nachvollziehen“, zitiert die ‚Bild‘ Jansen weiter, „ich bin natürlich selbstkritisch […]. Wir haben beim HSV in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten so viele existenzielle Entscheidungen treffen dürfen, teilweise auch müssen, dass sicherlich – aus heutiger Sicht – auch mal eine Fehlentscheidung dabei war.“

