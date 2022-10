Brentford: Toney winkt Verlängerung

Beim FC Brentford will man Torjäger Ivan Toney mit einem neuen Vertrag ausstatten und so zahlungskräftige Interessenten abschrecken. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, sind die Bees bereit, dem 26-Jährigen eine Verlängerung mit einer saftigen Gehaltserhöhung schmackhaft zu machen. Das aktuelle Arbeitspapier des englischen Nationalspielers läuft noch bis 2025.

Toney befindet sich in bestechender Form für Brentford. In neun Ligaspielen erzielte der Rechtsfuß sechs Treffer und bereitete zwei weitere Tore direkt vor. Die guten Leistungen für die Londoner bescherten dem Mittelstürmer in der abgelaufenen Länderspielpause die erstmalige Nominierung für die Three Lions. Toney wurde in der Vergangenheit mit potenziellen Wechseln zu Manchester United und Newcastle United in Verbindung gebracht. Mit der Verlängerung will Brentford dem entgegenwirken.