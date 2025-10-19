Nächster Rückschlag für Wirtz

Wenn das Prestigeduell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United (17:30 Uhr) angepfiffen wird, muss Florian Wirtz erneut von außen zuschauen. Der 22-jährige Neuzugang muss somit das zweite Spiel in Folge mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Schon gegen den FC Chelsea (1:2) vor der Länderspielpause ließ Trainer Arne Slot Wirtz nicht von Beginn an auf den Rasen.

Dies ist das Resultat einer anhaltenden Formkrise. Der 130-Millionen-Zugang vom vergangenen Sommer blieb in sieben Premier League- und zwei Champions League-Spielen noch ohne Torbeteiligung. Lediglich im Community Shield Anfang August gegen Crystal Palace gelang ihm eine Torvorlage.