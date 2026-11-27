Die Zukunft von Min-jae Kim hat beim FC Bayern aktuell keine Priorität. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, haben die für den Herbst angedachten Gespräche über die Zukunft des Südkoreaners nicht wie geplant stattgefunden. Der Grund: Wegen der Causa Jamal Musiala (23) habe man an der Säbener Straße schlichtweg keine Zeit gehabt.

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Damit hat der 30-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, weiterhin keine Klarheit, wie es für ihn weitergeht. Ein Abschied im Winter stand mal im Raum, die türkischen Spitzenklubs sowie Juventus Turin sind an einer Verpflichtung interessiert. Beim FCB kommt Kim in dieser Saison schon auf zwölf Pflichtspiele, ersatzlos darf er also sicher nicht gehen.