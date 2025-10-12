Niemals Barça: Mbappé über sein Verhältnis zu Messi

Kylian Mbappé (26) hat sich über sein Verhältnis zu Ex-Mitspieler Lionel Messi (38) geäußert. „Ich hatte das Glück, mit Leo Messi spielen zu dürfen. Er ist ganz normal und hat Respekt vor jedem“, sagt der Weltstar im Interview mit dem spanischen TV-Sender ‚Movistar+‘.

Dabei hatte Mbappé eigentlich gar nicht damit gerechnet, „dass ich einmal mit ihm spielen würde, denn mein Traum war immer Real Madrid. An einen Wechsel zu Barcelona habe ich nie gedacht.“ Ablösefrei zog es Mbappé im Sommer 2024 zu den Königlichen, seitdem stehen aus 69 Pflichtspielen 58 Treffer zu Buche.