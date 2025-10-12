Menü Suche
La Liga

Niemals Barça: Mbappé über sein Verhältnis zu Messi

von Tobias Feldhoff - Quelle: Movistar+
Kylian Mbappé beim Jubel @Maxppp

Kylian Mbappé (26) hat sich über sein Verhältnis zu Ex-Mitspieler Lionel Messi (38) geäußert. „Ich hatte das Glück, mit Leo Messi spielen zu dürfen. Er ist ganz normal und hat Respekt vor jedem“, sagt der Weltstar im Interview mit dem spanischen TV-Sender ‚Movistar+‘.

Dabei hatte Mbappé eigentlich gar nicht damit gerechnet, „dass ich einmal mit ihm spielen würde, denn mein Traum war immer Real Madrid. An einen Wechsel zu Barcelona habe ich nie gedacht.“ Ablösefrei zog es Mbappé im Sommer 2024 zu den Königlichen, seitdem stehen aus 69 Pflichtspielen 58 Treffer zu Buche.

La Liga
Real Madrid
Barcelona
Kylian Mbappé
Lionel Messi

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelona Logo FC Barcelona
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Lionel Messi Lionel Messi
