Demichelis: „Dann gehe ich selbst“

Martín Demichelis hat eine klare Ansage mit Blick auf seine Zukunft als Trainer von RB Leipzig gemacht. „Ich weiß, ich muss Ziele mit RB Leipzig erreichen, deswegen bin ich hier. Und wenn wir die Ziele am Ende der Saison nicht erreichen, dann gehe ich selbst. Das ist so. Die Menschen, die mich kennen, wissen das ganz genau“, wird der 45-Jährige von der ‚Bild‘ zitiert.

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In den vergangenen Wochen gab es nach durchwachsenen Ergebnissen Diskussionen um den Argentinier, als Schattentrainer geisterte immer wieder der Name Julian Nagelsmann bei den Sachsen. Nach dem gestrigen 2:0 beim FC Schalke 04 – dem dritten Pflichtspielsieg in Folge – hat sich Demichelis aber vorerst freigeschwommen. Ungeachtet dessen hat der frühere Verteidiger noch mehr mit seinem Team vor: „Es war nur unser erster Auswärtssieg. Die Saison ist noch lang.“