Mourinhos fieser Barça-Plan | Drei Topklubs wollen Adeyemi

Psychospielchen vom Special One

Marcus Rashford hat während seiner Leihe beim FC Barcelona komplett überzeugt. In 48 Pflichtspielen gelangen dem aussortierten ManUnited-Profi 14 Tore und 14 Vorlagen. Doch Barça wird die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro nicht ziehen, da der chronisch klamme Klub sich das – und das hohe Gehalt des Angreifers – schlicht nicht leisten kann. Stattdessen will laut der katalanischen ‚Sport‘ ausgerechnet Real Madrid zugreifen, genauer gesagt der designierte Arbeloa-Nachfolger José Mourinho.

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Die Verkündung der Anstellung von The Special One als neuer Real-Coach steht dem Vernehmen nach unmittelbar bevor. Der Portugiese werde „mit einer Liste von Forderungen und Änderungen im Kader bei Real Madrid ankommen“. Auf dieser steht laut Bericht auch Rashford, den Mourinho bereits bei Manchester United trainiert hatte und schätzt. Doch eine Verpflichtung des 28-Jährigen würde laut ‚Sport‘ noch einen anderen Zweck erfüllen: Mourinho „glaubt, dass er eine gute Verstärkung für einen Kader wäre, den er breit, wettbewerbsfähig und auf allen Positionen doppelt besetzt haben möchte. Zudem würde er mit dieser Verpflichtung versuchen, Barça zu verunsichern – ein Ziel, das auf seiner Agenda steht, wie schon in seiner früheren Zeit auf der Trainerbank von Real Madrid“.

Das 70-Millionen-Schnäppchen

Mit Marcus Rashford soll ein Flügelspieler bei Manchester United unbedingt gehen, ein anderer steht jedoch laut ‚Teamtalk‘ weit oben auf der Liste der potenziellen Sommerzugänge. Wie das englische Portal berichtet, haben die Red Devils Karim Adeyemi von Borussia Dortmund ins Visier genommen. Die Vertragsverlängerung des 24-Jährigen beim BVB stockt, für 60 bis 70 Millionen Euro würden die Schwarz-Gelben Adeyemi daher in diesem Sommer abgeben. ‚Teamtalk‘ ordnet ein: „Einige englische Vereine sehen dies als einen hervorragenden Preis für einen Spieler seines Kalibers an. Der FC Chelsea und Manchester United sollen besonders interessiert sein, sollte sich die Tür öffnen.“

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Mit den Blues stand der Flügelflitzer bereits im vergangenen Jahr in Kontakt. Die Londoner sehen „in ihm eine dynamische Verstärkung, um die Offensivoptionen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso zu stärken“. Doch damit nicht genug: „Auch der FC Liverpool ist nicht auszuschließen, da die Reds die Entwicklungen genau beobachten, um ihren Kader aufzufrischen. Adeyemis Präferenz für einen Wechsel nach England ist bekannt, was einen Wechsel in die Premier League immer wahrscheinlicher macht. Adeyemi hat noch das Potenzial, sich weiter zu verbessern, und da ManUnited, Chelsea und Liverpool alle an ihm interessiert sind, ist er ein Spieler, den man diesen Sommer sehr genau im Auge behalten sollte.“