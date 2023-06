Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Die Bayern könnten das qualitative Vakuum im Angriff mit Dusan Vlahovic (23) von Juventus Turin schließen. Laut dem ‚Corriere della Serra‘ bieten die Münchner 60 Millionen Euro – Juve fordere hingegen 80 bis 90 Millionen. Serbischen Medien zufolge hat der deutsche Meister Vlahovic sogar schon persönlich von einem Wechsel überzeugt. Gleichwohl steht die Einigung zwischen den Klubs noch aus.

Borussia Dortmund

Der Poker um Jude Bellingham biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Mit Real Madrid ist sich der 19-jährige Mittelfeldspieler schon länger einig, nun schreiten die Verhandlungen zwischen dem BVB und den Königlichen voran. Dortmund erwartet laut der ‚Bild‘ in Kürze ein neues, verbessertes Angebot über garantierte 100 Millionen Euro Sockelablöse inklusive 20 Millionen an Boni.

RB Leipzig

RB ist ein echter Coup geglückt. Der von Topvereinen umworbene Offensivspieler Dani Olmo (25) hat seinen 2024 auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert. Das neue Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro beinhalten.

Union Berlin

Die Berliner haben gleich doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Für Innenverteidiger Diogo Leite (24) wurde die mit dem FC Porto vereinbarte Kaufoption gezogen. Darüber hinaus kommt Alex Kral (25), der vergangene Saison leihweise beim FC Schalke spielte, von Spartak Moskau. Aufgrund des Ukraine-Krieges konnte der Mittelfeldspieler seinen Kontrakt in Russland aussetzen.

SC Freiburg

Die Breisgauer müssen den Abgang ihre Nummer eins kompensieren. Mark Flekken (29) hat beim FC Brentford einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der Premier League-Klub zog die festgeschriebene Ausstiegsklausel über 13 Millionen Euro.

Bayer Leverkusen

Die Leverkusener haben bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive zwei Shootingstars ins Visier genommen. Dem ‚kicker‘ zufolge beschäftigt sich Bayer mit Gift Orban (20/KAA Gent) und Victor Boniface (22/St. Gilloise). Die beiden Nigerianer sind in dieser Saison bei ihren Klubs durchgestartet.

Eintracht Frankfurt

Mario Götze bekennt sich zu Eintracht Frankfurt. Der 30-jährige Mittelfeldspieler dehnt sein Arbeitspapier vorzeitig bis 2026 aus. Auch Junior Dina Ebimbe (22) bleibt der SGE langfristig erhalten. Die Frankfurter haben die auf 6,5 Millionen Euro taxierte Kaufoption für den von Paris St. Germain ausgeliehenen Mittelfeldspieler gezogen. Ebimbe unterschrieb bis 2027.

VfL Wolfsburg

Den Wölfen droht ein Ausverkauf in der Abwehrzentrale. Neben dem abwanderungswilligen Maxence Lacroix (23) sowie dem begehrten Micky van de Ven (22) wird nun auch Sebastiaan Bornauw mit einem anderen Klub in Verbindung gebracht. Dem ‚Telegraph‘ zufolge zeigt der FC Fulham Interesse am 24-Jährigen. Als Preisschild nennt die englische Zeitung zwölf Millionen Euro.

FSV Mainz 05

Die Mainzer haben nach Informationen der ‚Bild‘ Kontakt zu Tom Krauß (21) aufgenommen. Der Sechser war in der abgelaufenen Saison von RB Leipzig an Schalke 04 verliehen und überzeugte bei seinem Leihklub. Bei fünf bis sieben Millionen signalisiert Leipzig laut ‚Sky‘ Verkaufsbereitschaft.

Borussia Mönchengladbach

Daniel Farke ist nicht länger Trainer von Borussia Mönchengladbach. Auch das Trainerteam des 46-Jährigen wird von seinen Aufgaben entbunden. Nach nur einer Saison ist der gemeinsame Weg schon wieder vorbei.

Köln

Der 1. FC Köln verabschiedet Ellyes Skhiri (28). Nach vier Jahren am Dom macht sich der Tunesier mit seinem Vertragsablauf auf die Suche nach einer neuen Herausforderung.

TSG 1860 Hoffenheim

Nach der Leihe an den FC Bologna zieht es den Defensivallrounder Stefan Posch (26) nun fest nach Italien. Die Italiener machen von der Kaufoption über rund fünf Millionen Euro Gebrauch.

SV Werder Bremen

Werder lässt Kyu-Hyun Park (22) endgültig zu Dynamo Dresden ziehen. Die Dresdener verpflichten den Linksverteidiger im Anschluss an die Leihe der abgelaufenen Saison.

VfL Bochum

Der VfL Bochum holt Lukas Daschner (24) und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus. Der Offensivmann wechselt vom FC St. Pauli ins Ruhrgebiet.

FC Augsburg

Transferdoppelschlag in Augsburg: Die Fuggerstädter verpflichten Torhüter Finn Dahmen (25) von Mainz 05 und Innenverteidiger Patric Pfeiffer (23) vom frisch aufgestiegenen SV Darmstadt.

VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart verpflichtet Serhou Guirassy unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit. Für neun Millionen Euro sichern sich die Schwaben die Dienste des französischen Stürmers bis 2026. Der 27-Jährige fungierte zuletzt als Lebensretter der Stuttgarter und traf elfmal in 22 Spielen.

FC Schalke 04

Kehrtwende bei Simon Terodde (35). Der Stürmer geht auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auf Torejagd. Trotz des vorher bereits geplanten Abschieds und des Abstiegs in die zweite Liga unterschreibt Terodde einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine Anschlussbeschäftigung nach der aktiven Karriere.

Hertha BSC

Nach Informationen des ‚kicker‘ haben sich Pál Dárdai und die Sportliche Leitung von Hertha BSC auf eine Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. Somit geht der Verein das Projekt Wiederaufstieg mit dem gleichen Trainer an.