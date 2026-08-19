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Bundesliga

Zwei Probespieler bei Bayern

von Dominik Schneider - Quelle: fcb.de
1 min.
Auf dem Bayern-Campus werden die hauseigenen Talente ausgebildet @Maxppp

Der FC Bayern gibt derzeit zwei Probespielern die Chance, sich zu beweisen. Beim heutigen Freundschaftsspiel des Regionalligateams gegen den FSV Pfaffenhofen könnten Soma Furukawa und Yuma Terada mitwirken. Zunächst sitzen die beiden Japaner auf der Bank.

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Viele Informationen zu den Testkickern gibt es nicht. Der 18-jährige Rechtsaußen Furukuwa kickt im Heimatland für die RKU Kashiwa High School und wird von derselben Berateragentur vertreten, die sich auch um die Belange von Bayern-Profi Hiroki Ito (27) kümmert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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