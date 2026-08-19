Der FC Bayern gibt derzeit zwei Probespielern die Chance, sich zu beweisen. Beim heutigen Freundschaftsspiel des Regionalligateams gegen den FSV Pfaffenhofen könnten Soma Furukawa und Yuma Terada mitwirken. Zunächst sitzen die beiden Japaner auf der Bank.

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ℹ️ Mit Soma Furukawa und Yuma Terada stehen zwei japanische Probespieler im Aufgebot. — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) August 19, 2026

Viele Informationen zu den Testkickern gibt es nicht. Der 18-jährige Rechtsaußen Furukuwa kickt im Heimatland für die RKU Kashiwa High School und wird von derselben Berateragentur vertreten, die sich auch um die Belange von Bayern-Profi Hiroki Ito (27) kümmert.