West Ham bestätigt Paquetá-Abschied
Für Lucas Paquetá geht es wieder in die Heimat. West Ham United hat bestätigt, dass es eine Einigung mit Flamengo bezüglich eines Transfers gibt. Der brasilianische Mittelfeldspieler sei nun auf dem Weg nach Rio den Janeiro, um den Medizincheck für seinen Wechsel zu absolvieren und die persönlichen Verhandlungen abzuschließen.
West Ham United @WestHam – 16:32
West Ham United can confirm that Lucas Paquetá has been given permission to undergo a medical and discuss personal terms with Brazilian club Flamengo, after a fee was agreed for his permanent transfer.Bei X ansehen
Der 28-Jährige pochte zuletzt aus persönlichen Gründen vehement auf eine Rückkehr zu seinem Jugendklub. Die Hammers geben nun nach, obwohl Paquetá beim Premier League-Klub gesetzt war. Als Ablöse sollen 42 Millionen Euro fließen.
