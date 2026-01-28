West Ham bestätigt Paquetá-Abschied

Für Lucas Paquetá geht es wieder in die Heimat. West Ham United hat bestätigt, dass es eine Einigung mit Flamengo bezüglich eines Transfers gibt. Der brasilianische Mittelfeldspieler sei nun auf dem Weg nach Rio den Janeiro, um den Medizincheck für seinen Wechsel zu absolvieren und die persönlichen Verhandlungen abzuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-Jährige pochte zuletzt aus persönlichen Gründen vehement auf eine Rückkehr zu seinem Jugendklub. Die Hammers geben nun nach, obwohl Paquetá beim Premier League-Klub gesetzt war. Als Ablöse sollen 42 Millionen Euro fließen.