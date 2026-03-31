Sofort-Abgang bei RB Leipzig

RB Leipzig gibt Jonathan Norbye ab. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der 19-jährige Innenverteidiger bis Saisonende an Fredrikstad FK verliehen. Eine Kaufoption ist Teil der Abmachung.

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In Norbyes norwegischer Heimat schließt das Transferfenster erst am heutigen Dienstag, sodass ein sofortiger Wechsel möglich ist. Die Hinrunde verbrachte der 1,94 Meter große Linksfuß bei Arminia Bielfeld, kam dort aber nur in der zweiten Mannschaft in der Oberliga zum Einsatz. RB hatte für Norbye im Sommer 2023 eine knappe Million Euro Ablöse an Alta IF gezahlt.