Bundesliga-Duell um Turin-Talent Gineitis

Gvidas Gineitis sorgt für großes Interesse in der Bundesliga. Wie ‚Tuttosport‘ berichtet, haben mehrere deutsche Klubs Scouts entsendet, um den zentralen Mittelfeldspieler des FC Turin genauer unter die Lupe zu nehmen. Allen voran die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg sollen demnach ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen haben und mit dem Gedanken spielen, ein Angebot für den Litauer vorzubereiten.

Gineitis stammt aus der Jugend der Turiner und kam in der bisherigen Serie A-Saison 17 Mal für den Klub zum Einsatz. Dabei gelang dem Linksfuß eine Torvorlage. Der Vertrag des 28-fachen Nationalspielers ist noch bis 2029 befristet. Die Granatroten besitzen zudem eine Option, diesen um eine weitere Saison zu verlängern.

Neuer Konkurrent bei Torino

Unklar ist, ob der Klub Gineitis abgeben möchte, die Entwicklungskurve des Litauers zeigt seit Monaten steil nach oben. Trotz seines jungen Alters ist Gineitis eine verlässliche Stütze im Mittelfeld der Norditaliener. Die Stärken des 1,91 Meter großen Achters liegen sowohl im Zweikampfverhalten und der Balleroberung als auch im präzisen Passspiel.

Im Winter verpflichtete Turin jedoch in Cesare Casadei (23) für 13 Millionen Euro einen neuen Konkurrenten vom FC Chelsea. Dies könnte sich nachhaltig auf die Einsatzzeiten von Gineitis auswirken und ihn womöglich für Wechselgedanken empfänglich machen.