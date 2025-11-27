Menü Suche
Eintracht bangt um Burkardt

von Luca Hansen
Jonathan Burkardt ballt die Faust @Maxppp

Eintracht Frankfurt sorgt sich um Jonathan Burkardt. Bei der gestrigen 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo musste der Stürmer in der 59. Minute von Betreuern gestützt das Feld verlassen. Der 25-Jährige hatte sich ohne Gegnereinwirkung an der Wade verletzt und soll heute im Krankenhaus untersucht werden.

Ein Ausfall würde die Adlerträger hart treffen, zeigte sich der Nationalspieler seit seiner Ankunft im Sommer doch sehr treffsicher. Bereits elf Tore erzielte Burkardt in der laufenden Spielzeit in wettbewerbsübergreifend 17 Spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
