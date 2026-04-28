Klopp reagiert auf WM-Frage

Ausschließen will Jürgen Klopp die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft als Trainer nicht. Im ‚Bild‘-Interview reagierte der Global Sports Director von Red Bull auf eine Frage diesbezüglich so: „Gott sei Dank muss ich heute keine Entscheidung darüber treffen. Klar, diese Frage kann man auf 500 Millionen verschiedene Arten stellen, und ich habe keine Ahnung, wie man sie richtig beantwortet.“ Beim Turnier in Nordamerika, das in wenigen Wochen startet, wird er lediglich als TV-Experte und Botschafter für eine Biermarke mit von der Partie sein.

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Die deutsche Mannschaft sieht Klopp für die große Aufgabe gerüstet – wenn alle Schlüsselspieler fit bleiben. „Zum Beispiel Kai Havertz, der jetzt wieder in Form kommt. Er ist wichtig“, betont der 58-Jährige. Mit Jamal Musiala und Florian Wirtz habe man zudem „zwei der größten Offensiv-Talente der Fußball-Welt“ im Kader. Auch Deniz Undav gefällt dem ehemaligen Coach: „Er hat sich seinen Erfolg hart erarbeitet. Ich mag die Art, wie er spielt.“