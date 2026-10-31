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Bundesliga

Ballack nimmt Karl in Schutz

von Dominik Schneider - Quelle: DAZN
1 min.
Lennart Karl steht vor den Fans @Maxppp

Die harte Kritik an Lennart Karl und seinem Verhalten auf Social Media will Michael Ballack nicht unkommentiert stehen lassen. Gegenüber ‚DAZN‘ nahm der Ex-Nationalspieler und Berater des 18-Jährigen seinen Klienten in Schutz: „Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes.“

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Und damit war noch nicht Schluss. Ballack weiter: „Social Media ist heute nicht nur für die junge Generation ein großer Faktor. Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar. Verurteilungen sind leider vorprogrammiert.“ Zuvor hatte es kritische Stimmen aus dem Verein gegeben. Unter anderem äußerten sich Sportvorstand Max Eberl und Uli Hoeneß zur Thematik rund um Toptalent Karl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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