Ko Itakura (29) verstärkt die Defensive von Borussia Mönchengladbach. Nach einem Jahr holen die Fohlen den Innenverteidiger von Ajax Amsterdam zurück, er unterschreibt bis 2030.

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Gladbach hatte den japanischen WM-Fahrer vor rund zwölf Monaten für 10,5 Millionen Euro an Ajax verkauft. Nun zahlt der Bundesligist, so ist zu vernehmen, samt Boni bis zu vier Millionen Euro an die Niederländer. Zudem soll es eine Weiterverkaufsbeteiligung geben.

Borussia-Sportchef Rouven Schröder sagt: „Es gab ja bereits im Winter die Überlegung, Ko Itakura zurück zu Borussia zu holen. Was damals wie ein kühner Plan klang, ist jetzt Wirklichkeit geworden. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit ihm einen Spieler verpflichten konnten, der in Sachen Qualität und Erfahrung exakt dem Profil entspricht, welches wir nach dem Abgang von Nico Elvedi gesucht haben. Dass er noch dazu ein alter Bekannter ist, der kaum Anlaufzeit benötigen wird und unbedingt zu uns zurückwollte, rundet das Ganze perfekt ab.“

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Alles in allem ein guter Deal für die Borussia, die mit dem Itakura-Transfer auf den Abgang von Nico Elvedi (29) zu Leeds United reagiert.