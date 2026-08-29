Barcola-Deal: Liverpool macht seltenes Zugeständnis

Die Verplichtung von Bradley Barcola wird für den FC Liverpool noch teurer als gedacht. Laut dem englischen Journalisten Ben Jacobs übernimmt der LFC zusätzlich zu der horrenden Ablösesumme auch die Ausbildungsentschädigung, die Olympique Lyon zusteht. Dadurch erhöht sich die Summe um fünf weitere Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sonderlich stark ins Gewicht fällt dies allerdings nicht mehr. Bis zu 144 Millionen Euro überweisen die Reds an Paris St. Germain. Am heutigen Samstagabend wird der französische Nationalspieler in Liverpool erwartet, im Anschluss wird er den Medizincheck absolvieren.