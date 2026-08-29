Menü Suche
Kommentar 3
Premier League

Barcola-Deal: Liverpool macht seltenes Zugeständnis

von Remo Schatz - Quelle: Ben Jacobs
Bradley Barcola dribbelt mit dem Ball @Maxppp

Die Verplichtung von Bradley Barcola wird für den FC Liverpool noch teurer als gedacht. Laut dem englischen Journalisten Ben Jacobs übernimmt der LFC zusätzlich zu der horrenden Ablösesumme auch die Ausbildungsentschädigung, die Olympique Lyon zusteht. Dadurch erhöht sich die Summe um fünf weitere Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sonderlich stark ins Gewicht fällt dies allerdings nicht mehr. Bis zu 144 Millionen Euro überweisen die Reds an Paris St. Germain. Am heutigen Samstagabend wird der französische Nationalspieler in Liverpool erwartet, im Anschluss wird er den Medizincheck absolvieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Liverpool
PSG
Lyon
Bradley Barcola

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Liverpool Logo FC Liverpool
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lyon Logo Olympique Lyonnais
Bradley Barcola Bradley Barcola
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert