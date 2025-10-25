Endspiel für Kleine?

Zumindest am kommenden Mittwoch (18 Uhr) im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern wird Thomas Kleine noch bei Greuther Fürth an der Seitenlinie stehen. Das gab Sportdirektor Stephan Fürstner nach der gestrigen 1:4-Klatsche gegen den Karlsruher SC gegenüber ‚Sky‘ zu verstehen: „Wir werden in der Konstellation am Mittwoch definitiv in das Pokalspiel gehen und jetzt heißt es einfach das Spiel zu analysieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit vier Spielen warten die Kleeblätter bereits auf einen Sieg. In der Liga ist Fürth nicht nur auf Platz 14 abgerutscht, sondern stellt auch mit Abstand die anfälligste Defensive (28 Gegentore). Insofern ist für die ‚Bild‘ klar, dass die Trainerfrage nun gestellt werden muss. „Wir wollen am Mittwoch jetzt ein K.o.-Spiel so bestreiten, wie ein kleines Finale“, so Fürstner.