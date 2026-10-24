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Premier League

Alonso spricht schon vom CL-Titel

von Lukas Hörster - Quelle: Sky Sports
1 min.
Chelsea-Coach Xabi Alonso @Maxppp

Xabi Alonso strebt mit dem FC Chelsea die allerhöchsten Ziele an. Im Interview mit ‚Sky Sports‘ sagt der Trainer: „Dieser Verein hat vor nicht allzu langer Zeit die Champions League und die Premier League gewonnen, und wir wollen das wiederholen. Aber wir sind nicht so naiv zu glauben, dass dies sofort geschehen muss. Die Zeit wird zeigen, wann es soweit sein wird.“

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Alonso hatte im Sommer das Zepter bei Chelsea übernommen, holte seitdem aus neun Pflichtspielen sechs Siege. Sein Team ist in dieser Saison nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Dennoch reizte den Double-Doach von Bayer Leverkusen die Herausforderung Stamford Bridge: „Zu wissen, dass ich in viele Prozesse und Entscheidungen eingebunden sein würde, war wichtig für mich.“ Laut Alonso war es nach seinem Aus bei Real Madrid im Januar „der richtige Zeitpunkt“ für ein neues Projekt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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