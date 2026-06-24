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22 Millionen: Sporting sticht Leipzig aus

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano | Matteo Moretto
Sergi Altimira hat Schmerzen @Maxppp

Sporting Lissabon kommt RB Leipzig bei der Verpflichtung von Sergi Altimira zuvor. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der Wechsel des 24-Jährigen nach Portugal kurz vor dem Abschluss. Sporting zahlt laut Matteo Moretto 18 Millionen Euro plus vier Millionen an Bonuszahlungen für den Rechtsfuß, den Betis Sevilla 2023 für zwei Millionen Euro vom FC Getafe verpflichtete.

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Altimira stand schon länger auf dem Wunschzettel der Leipziger. Erst im Mai wurde Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer bei einem Treffen mit dem Spanier und dessen Berater abgelichtet. Nun entscheidet sich der zentrale Mittelfeldakteur aber für einen Wechsel in die portugiesische Hauptstadt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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