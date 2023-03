HSV: Trennungsklausel in Boldt-Vertrag

Der Hamburger SV könnte sich bei verpasstem Wiederaufstieg von Sportvorstand Jonas Boldt trennen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, existiert in dem im Dezember verlängerten Vertrag des 40-Jährigen eine Klausel, die eine sofortige Trennung möglich macht. Im Winter verlängerten die Rothosen die Zusammenarbeit mit Boldt bis 2025.

Durch die Klausel wollen sich die Hamburger eine teure Abfindung sparen, sollte man sich personell am Volkspark neu aufstellen wollen. Boldt arbeitet seit Mai 2019 beim Zweitligisten. In der mittlerweile vierten Saison unter dem ehemaligen Leverkusen-Manager will der HSV endlich den ersehnten Aufstieg klarmachen. Nach 25 Spieltagen liegt der ehemalige Bundesliga-Dino auf Platz drei.

