Frankreichs William Saliba muss das gestrige WM-Aus gegen Spanien (0:2) offenbar teuer bezahlen. Laut der ‚Daily Mail‘ hat sich der Innenverteidiger vom FC Arsenal womöglich eine ernsthafte Rückenverletzung zugezogen. Der französische TV-Journalist Julien Laurens zitierte den 25-Jährigen mit den Worten: „Mein Rücken ist kaputt, mein Rücken ist kaputt.“ Der 38-fache Nationalspieler blieb im WM-Halbfinale in der 30. Minute auf dem Feld sitzen und musste durch Maxence Lacroix (26) ersetzt werden.

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Zuvor absolvierte Saliba – mit Ausnahme des abschließenden Gruppenspiels gegen Norwegen (4:1) – alle Spiele über die volle Distanz. „Ich habe seit einigen Monaten mit kleinen Beschwerden zu kämpfen und habe die Zähne zusammengebissen, weil die Champions League und die Premier League anstanden. Die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt, da muss man eben die Zähne zusammenbeißen“, erklärte er bereits während des Turniers.