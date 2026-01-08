Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Lynen träumt von der Premier League

von Remo Schatz - Quelle: DeichStube
Senne Lynen ist enttäuscht nach einer Niederlage @Maxppp

Wenn die Premier League ruft, könnte Senne Lynen (26) vom SV Werder Bremen wohl nicht widerstehen. „Klar, wenn irgendwann mal die Premier League anklopft, dann schaut man sich das natürlich an und kann da vielleicht nicht Nein sagen – sowohl ich als auch Werder als Verein“, gesteht der Sechser gegenüber der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittelfristig plant der Belgier aber seine Zukunft am Osterdeich: „Ich sehe mich im Moment sehr gerne bei Werder. Ich habe hier nicht grundlos meinen Vertrag verlängert.“ Die Unterschrift unter einen neuen Werder-Vertrag setzte Lynen im vergangenen Sommer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Bremen
Senne Lynen

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Bremen Logo SV Werder Bremen
Senne Lynen Senne Lynen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert