Werder: Lynen träumt von der Premier League

Wenn die Premier League ruft, könnte Senne Lynen (26) vom SV Werder Bremen wohl nicht widerstehen. „Klar, wenn irgendwann mal die Premier League anklopft, dann schaut man sich das natürlich an und kann da vielleicht nicht Nein sagen – sowohl ich als auch Werder als Verein“, gesteht der Sechser gegenüber der ‚DeichStube‘.

Mittelfristig plant der Belgier aber seine Zukunft am Osterdeich: „Ich sehe mich im Moment sehr gerne bei Werder. Ich habe hier nicht grundlos meinen Vertrag verlängert.“ Die Unterschrift unter einen neuen Werder-Vertrag setzte Lynen im vergangenen Sommer.