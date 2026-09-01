30 Millionen für Bitshiabu

Zum bevorstehenden Transfer von El Chadaille Bitshiabu (21) sickern weitere Details durch. Nach Informationen von ‚Sky‘ beträgt die Leihgebühr zwei Millionen Euro. Galatasaray soll zudem eine Kaufoption in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro erhalten.

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Der Innenverteidiger von RB Leipzig mache sich am heutigen Dienstagabend auf den Weg nach Istanbul. Das Transferfenster in der Türkei schließt erst am Freitag.