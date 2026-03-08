Geheimtipp: Neuer Stürmer für den BVB?

Serhou Guirassy (29) wird bereits länger mit einem Abschied von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Zuletzt führte eine Spur zum AC Mailand, darüber hinaus ist man auch in Saudi-Arabien von dem Neuner angetan. Bei Fábio Silva (23) konnte ein Winter-Abgang abgewendet werden, für den Sommer ist ein Verbleib jedoch noch nicht final gesichert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch daher schaut sich der BVB nach Alternativen um. Wie ‚Fox Sports‘ berichtet, beschäftigen sich die Schwarz-Gelben mit Armando González von Chivas Guadalajara. Sogar vor Ort haben Scouts des BVB den 22-Jährigen bereits beobachtet. An der Strobelallee erwäge man einen Transfer im kommenden Sommer.

Die Dortmunder sind aber nicht der einzige Interessent an González. Auch der FC Barcelona hat den Mexikaner als Nachfolger für Robert Lewandowski (37) auf dem Zettel, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

González‘ Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres. In der laufenden Spielzeit erzielte González in wettbewerbsübergreifend 25 Spielen 17 Treffer. Geht er ab Sommer für den BVB auf Torejagd?