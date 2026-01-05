Bayern sucht Flügel: Der Stand bei Diomande & El Mala

Saïd El Mala

Der Shootingstar der Hinrunde ist schon seit geraumer Zeit auf dem Zettel diverser Topklubs. Neben Borussia Dortmund ist in der Bundesliga allen voran der FC Bayern am 19-Jährigen interessiert, der sogar schon von Julian Nagelsmann für die deutsche A-Nationalmannschaft berufen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksaußen zeigt sich äußert kamerascheu, hat mit einem klaren Statement vor der Winterpause aber verkündet, dem 1. FC Köln zumindest in dieser Saison erhalten zu bleiben. Was im Anschluss passiert, ist offen. Laut ‚Sky‘ ist der Dribbelkünstler an der Säbener Straße ganz oben auf der Liste potenzieller Flügelspieler, die in Konkurrenz zu Luis Díaz treten sollen. Kostenpunkt: 60 Millionen Euro.

Yan Diomande

Zwei Flügelspieler sind in dieser Saison in der Bundesliga voll durchgestartet. Wenig überraschend steht neben El Mala in Yan Diomande auch der zweite Youngster hoch im Kurs beim FCB. Der Ivorer wurde mit jeder Partie in der Bundesliga besser. Das Problem: Diomande besitzt in seinem bis 2030 datierten Vertrag keine Ausstiegsklausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Sachsen fordern für den 19-Jährigen schon jetzt utopisch wirkende 100 Millionen Euro. Der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Manchester United haben ihr Interesse längst hinterlegt. Laut ‚Sky‘ ist ein Wechsel nach der WM im kommenden Sommer möglich. Entscheidend werde der Preis sein. ‚Sky Sports‘ hatte zuletzt berichtet, dass eine Ablöse zwischen 60 und 70 Millionen für Diomande realistisch sei.