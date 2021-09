Hyballa übernimmt Türkgücü

Peter Hyballa ist neuer Trainer von Drittligist Türkgücü München. „Wir haben mit Peter Hyballa sehr gute Gespräche geführt und glauben, dass er taktisch als auch auf emotionaler Ebene der richtige Mann ist, um in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele zu verfolgen und umzusetzen“, erklärt Geschäftsführer Max Kothny.

Die Münchner trennten sich heute erst von Petr Ruman. Seine Assistenten bleiben aber im Verein. Hyballa wird am morgigen Dienstag zum ersten Mal seine neue Mannschaft trainieren. „Türkgücü München ist ein Klub, der sich im Aufbau befindet und in dem eine sehr große Perspektive steckt. Mein Ziel ist es, jeden Spieler in dieser wirklich interessanten Mannschaft weiterzuentwickeln und besser zu machen“, freut sich der 45-Jährige auf seine neue Aufgabe.