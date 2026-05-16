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Offiziell Weltmeisterschaft

WM: Südkorea beruft Bundesliga-Trio um Bayerns Kim

von Fabian Ley
Min-Jae Kim im Trainingsshirt des FC Bayern @Maxppp

Der südkoreanische Fußballverband hat seinen WM-Kader bekanntgegeben. Aus der Bundesliga sind Min-jae Kim (29/FC Bayern), Jae-sung Lee (33/FSV Mainz 05) und der frühere deutsche U21-Nationalspieler Jens Castrop (22/Borussia Mönchengladbach) nominiert worden.

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Angeführt wird das Aufgebot von Superstar Heung-min Son (33/Los Angeles FC). Südkorea trifft bei der WM in Gruppe A auf Co-Gastgeber Mexiko, Tschechien und Südafrika.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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