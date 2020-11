Pirlo sucht nach Offensiv-Formel | Suarez: „Atlético bis in den Tod“

Pirlo vertraut Angriffstrio

Der Saisonstart verlief für Juventus Turin und Andrea Pirlo holprig. Auf mäßige Leistungen in der Liga folgte zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen den krisengebeutelten FC Barcelona. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, will Pirlo nun vermehrt auf das Angriffstrio Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata und Paulo Dybala setzen: „Pirlo sucht nach der richtigen Formel für sein Angriffs-Dreieck, um flüssigen Offensivfußball anzubieten.“ Insbesondere Dybala tat sich zuletzt schwer und musste trotz einer bärenstarken Saison 2019/20, in welcher er als bester Spieler der Liga ausgezeichnet wurde, meist mit einem Bankplatz vorliebnehmen.

Suárez über Barça-Abgang

Luis Suárez zeigt sich nach seinem Abgang vom FC Barcelona, der mit einigen Nebengeräuschen vonstatten ging, versöhnlich. Gegenüber der ‚as‘ sagt der uruguayische Stürmer: „Als die Zeit zum Verhandeln gekommen war, sagte mir Ronald Koeman, dass, wenn wir keine Lösung finden würden, ich ein Teil der Gruppe bleiben könnte, aber ich wollte nach einer suchen und glücklicherweise habe ich sie gefunden.“ Dabei hätten sich der niederländische Trainer und Suárez selbst stets „mit gegenseitigen Respekt“ behandelt. Über die Beziehung zu seinem neuen Verein äußert sich der 33-Jährige ebenfalls und gibt sich leidenschaftlich: „Ich werde das Trikot von Atletico bis in den Tod verteidigen.“

Vidal über Conte und Messi

Arturo Vidal hält Lionel Messi mit großem Abstand für den weltbesten Fußballspieler. Gegenüber dem ‚Corriere dello Sport‘ sagt der Chilene über den Vergleich zu Cristiano Ronaldo: „Messi ist von einem anderen Planeten, es gibt niemand Vergleichbares.“ Bei seinem neuen Arbeitgeber Inter Mailand hat der 34-Jährige große Ziele: „Ich möchte die Meisterschaft und die Champions League hier gewinnen.“ Als Hauptgrund für seinen Wechsel vom FC Barcelona zu den Nerazzurri nennt der zweikampfstarke Mittelfeldspieler Cheftrainer Antonio Conte: „Ich bin hauptsächlich wegen ihm hier. Wir haben drei Jahre zusammen bei Juventus verbracht und viel gemeinsam gewonnen, das waren unvergessliche Erlebnisse.“ Nach dem schwachen Saisonstart in der Liga und der Champions League läuft es jedoch noch nicht so, wie in alten Zeiten.