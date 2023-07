Saudi-Wechsel: Dembélé hat unterschrieben

Der Wechsel von Moussa Dembélé nach Saudi-Arabien steht kurz vor seiner Verkündung. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der französische Stürmer seinen Vertrag bei Al Ettifaq bereits unterschrieben. Es handele sich um einen Vierjahreskontrakt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dembélé werde nun in das Trainingscamp des saudischen Erstligisten in Kroatien nachreisen. Ende Juni hatte der 27-Jährige seinen Vertrag bei Olympique Lyon auslaufen lassen. Er schließt sich Al Ettifaq deshalb ablösefrei an, dürfte aber einen stattlichen Unterschriftsbonus erhalten.

Lese-Tipp

Dembélé vor Wüsten-Wechsel