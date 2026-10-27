Als Brasiliens Kult-Stürmer Ronaldo am späten Montagabend in London Harry Kane zum neuen Weltfußballer kürte, zauberte er Michael Olise damit ein Lächeln aufs Gesicht. Der Franzose kann gönnen und weiß, dass Kane die Auszeichnung in diesem Jahr verdient hat.

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HARRY KANE IS THE 2026 BALLON D’OR! #ballondor https://t.co/k3CUlwLF1E — Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026

Dabei gehörte Olise selbst zu den Favoriten auf den Titel. Dass es am Ende nur zu Platz neun reichte, kam überraschend – ist aber damit zu erklären, dass der Sieger im selben Team wie Olise spielt. Das kostete den nonchalanten 24-Jährigen sicherlich einige Stimmen.

Für die Bemühungen des FC Bayern, den Vertrag mit Olise zu verlängern, hat der gestrige Abend dennoch positive Signalwirkung. Olise hat durch Kanes Sieg gesehen: Den Ballon d’Or kann man auch im Trikot des FC Bayern gewinnen.

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Das aktuelle Arbeitspapier des Rechtsaußen läuft noch bis 2029. Real Madrid und Paris St. Germain hätten Olise am liebsten schon im Sommer geholt, lockten mit Glanz und Gloria. Olise war geschmeichelt. Doch die Bayern schoben einem Transfer den Riegel vor.

Demnächst sollen die Bayern-Gespräche mit Olise über einen neuen Deal starten. Dem Linksfuß winkt der Aufstieg zum Topverdiener. Klub-Patron Uli Hoeneß kündigte zuletzt an: „Im Laufe der Saison werden wir mit ihm sprechen, ob er verlängern will.“ Seit gestern Abend gibt es dafür ein großes Argument mehr.