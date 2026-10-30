Keine Priorität: Riskanter BVB-Plan mit Guirassy

Serhou Guirassy zeigt sich in dieser Saison von einer ganz anderen Seite. In der vergangenen Spielzeit fiel der 30-Jährige oft durch Lustlosigkeit und eine negative Körpersprache auf, inzwischen ackert Guirassy auf dem Platz wieder mehr und stellt sich in den Dienst der Mannschaft.

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In den ersten zwölf Saisonspielen erzielte der Ausnahmestürmer sieben Tore und bereitete zwei weitere vor. Guirassy zählt in Dortmund zu den wenigen Spielern, die fast immer von Niko Kovacs Rotation ausgenommen sind. Dass die Verlängerung mit dem Guineer offenbar keine direkte Priorität genießt, verwundert daher ein wenig.

Gespräche im Frühjahr

BVB-Chefreporter Sebastian Wessling lässt im ‚Bild‘-Podcast ‚Dortmund Insider‘ durchblicken: „Guirassy soll verlängern, er muss sich aber noch ein bisschen gedulden. Er ist in der Warteschlange nicht ganz vorne. Waldemar Anton soll als erster verlängern, mit ihm laufen auch die Gespräche. Dann soll Gregor Kobel folgen und im besten Fall noch in diesem Jahr unterschreiben. Und erst dann soll mit Julian Ryerson und Guirassy gesprochen werden.“

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Da Guirassys Vertrag beim deutschen Vizemeister 2028 ausläuft, ist aktuell noch nicht unbedingt Eile geboten. Für den BVB wäre es jedoch vorteilhaft, die Verhandlungen vor der Sommer-Transferperiode zu finalisieren, um mit Guirassy nicht in das letzte Vertragsjahr einbiegen zu müssen. Aus dem Podcast geht hervor, dass die Gespräche mit dem Rechtsfuß „Anfang des Jahres, im Frühjahr“ aufgenommen werden.