Ilyas Houira hat das Interesse von Borussia Dortmund geweckt. Wie die dänische Zeitung ‚Tipsbladet‘ berichtet, verfolgt der Bundesligist die Entwicklung des erst 15-jährigen Mittelfeldtalents aufmerksam. Derzeit wird der technisch versierte Linksfuß im Nachwuchs des FC Kopenhagen ausgebildet.

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Neben dem BVB sollen zahlreiche weitere europäische Spitzenklubs ein Auge auf Houira geworfen haben. Laut ‚Tipsbladet‘ steht der Jungspund unter anderem auch bei den Premier League-Giganten Manchester City, Manchester United, FC Arsenal und FC Chelsea sowie bei Ajax Amsterdam unter Beobachtung.

Houira war Anfang des Jahres aus der Jugend des Aarhus GF nach Kopenhagen gewechselt. Dort entwickelt er sich weiter prächtig und unterzeichnete an seinem 15. Geburtstag im März einen Dreijahresvertrag.

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Da Houira noch keinen dänischen Pass besitzt, tritt das Toptalent auf Verbandsebene vorerst für Marokko an und wurde gerade in die U17-Nationalmannschaft der Nordafrikaner berufen.