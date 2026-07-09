Geht es nach Dzenan Pejcinovic (21), läuft er künftig für den VfB Stuttgart auf. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der Torjäger seinen Wunsch, ins Schwabenland wechseln zu wollen, beim VfL Wolfsburg schon hinterlegt hat.

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Damit dürften neue Gespräche zwischen den Vereinen anstehen. Der VfB hatte sich vor kurzem genauso wie der ebenfalls interessierte SC Freiburg eine Absage in der Autostadt abgeholt, Pejcinovics Haltung dürfte die Verhandlungsposition des Champions League-Teilnehmers aber verbessern.

In Wolfsburg wünscht man sich, so ist zu vernehmen, drei Jahre vor Vertragsende eine Entschädigung über 25 Millionen Euro für den deutschen U21-Nationalspieler. Dass die Stuttgarter die Forderungen erfüllen, darf angesichts der jüngsten Entwicklungen bezweifelt werden. Zumal sich in Deniz Undav (29) und Ermedin Demirovic (28) schon zwei Top-Stürmer im Kader wiederfinden.