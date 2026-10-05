Julian Ryerson wird Borussia Dortmund schon bald wieder zur Verfügung stehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, fällt der Rechtsverteidiger mit einer Rippenverletzung nur kurzfristig aus. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass Ryerson gegen den SV Werder Bremen (Freitag, 20:30 Uhr) fehlen wird.

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Der 28-Jährige hatte sich im Einsatz für die norwegische Nationalmannschaft verletzt und war vorzeitig zum BVB zurückgekehrt. Auf der rechten Schiene der Schwarz-Gelben ist Ryerson in dieser Saison gesetzt.