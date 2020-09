Ivanovic-Rückkehr nach England

West Bromwich Albion hat die Verpflichtung von Branislav Ivanovic perfekt gemacht. Wie der Premier League Aufsteiger offiziell bekanntgibt, unterschreibt der 36-Jährige einen Einjahresvertrag bei den Baggies. Ivanovic wechselt ablösefrei, da sein Vertrag bei Zenit St. Petersburg am Saisonende ausgelaufen war.

Ivanovic hatte bereits von 2008 bis 2017 für den FC Chelsea gespielt. Der torgefährliche Innenverteidiger stand in 261 Premier League-Spielen für die Blues auf dem Platz und war dabei an 45 Toren direkt beteiligt.

We've secured the services of @premierleague and @ChampionsLeague winner Branislav Ivanović on a one-year deal 🔵⚪️https://t.co/NC4q5sUoK0