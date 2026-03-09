Juve beschäftigt sich mit Boga-Verbleib

Jérémie Boga ist bei Juventus Turin voll eingeschlagen. Wie ‚La Gazetta dello Sport‘ berichtet, ist die Alte Dame darauf aus, die Kaufoption für den 29-jährigen Leihspieler von OGC Nizza zu ziehen. Diese beläuft sich auf lediglich 4,8 Millionen Euro. Boga kam erst im Februar über eine kostenfreie Leihe nach Turin und entpuppte sich als Soforthilfe.

Während der ivorische Nationalspieler in der vergangenen Saison in der Ligue 1 nicht zum festen Stammaufgebot von OGC Nizza gehörte und immer wieder über Muskelverletzungen plagte, konnte der Flügelstürmer in Italien schnell überzeugen: In sieben Pflichtspielen für Juve stand der Rechtsfuß sechsmal in der Anfangself und verbuchte zwei Tore und eine Vorlage. Aufgrund des kostengünstigen Ablösepakets denkt der sechstplatzierte der Serie A über eine dauerhafte Verpflichtung des Ivorers nach.