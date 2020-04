Ablösefrei: Bundesliga-Interesse an Stöger?

Fortuna Düsseldorf droht im Sommer der ablösefreie Verlust von Kevin Stöger. Dem ‚Sportbuzzer‘ zufolge ist der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim Tabellen-16. ausläuft, ein Transferziel von Hannover 96 und auch ein Thema in der Bundesliga.

Der Zweitligist, der den angepeilten direkten Wiederaufstieg in diesem Jahr verpassen wird, hoffe, den 26-Jährigen zur neuen Saison als „Kopf und Chef des Aufstiegsprojekts“ zu gewinnen. Ein ambitioniertes Unterfangen.

Mit Blick auf die Konkurrenz aus dem Oberhaus dürften die Chancen auf den Zuschlag gering sein. Schon im vergangenen Sommer gab es namhaftes Interesse an Stöger. Die AS Rom war am Fortuna-Profi dran, sah wegen dessen Kreuzbandriss aber von einem Transfer ab.

„Wird Anfragen geben“

Mitte Januar kehrte der Österreicher auf den Rasen zurück, war nach kurzer Zeit wieder über 90 Minuten gesetzt und sammelte fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Assists) in Liga und Pokal.

Bei der abstiegsbedrohten Fortuna hat man die Hoffnung auf eine Verlängerung mit dem Leistungsträger noch nicht aufgegeben, wenngleich sich F95 der Alternativen bewusst ist, die sich Stöger bieten.

Trainer Uwe Rösler sagte heute im ‚Express‘: „Unser System ist sehr auf ihn zugeschnitten. Sicher ist aber auch, dass es wegen seiner Leistungen und seiner Qualität Anfragen geben wird. Er weiß genau, was für ihn perspektivisch am besten sein wird.“