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Bundesliga

Vor Relegation: Wimmer fällt aus

von Daniel del Federico
1 min.
Patrick Wimmer im Trikot des VfL Wolfsburg @Maxppp
Wolfsburg Paderborn

Der VfL Wolfsburg muss im Relegationshinspiel gegen den SC Paderborn (Donnerstag, 20:30 Uhr) auf Patrick Wimmer verzichten. Wie der Verein verkündet, leidet der 24-Jährige weiterhin an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Auch ein Einsatz des Österreichers im Rückspiel am kommenden Montag (20:30 Uhr) gilt als äußerst unwahrscheinlich.

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VfL Wolfsburg
#Hecking zum Personal: Patrick Wimmer wird morgen nicht spielen können – vermutlich auch im Rückspiel nicht. Er spürt immer noch etwas. Ich habe schon am Montag zur Mannschaft gesagt, dass wir nur Spieler bringen können, die auch bei hundert Prozent sind. Kilian Fischer und Jonas Wind könnten eventuell am Montag dabei sein. Ansonsten vertraue ich den Jungs, die zuletzt auch voll im Training waren.

#WOBSCP
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Wimmer musste bei der Partie gegen den FC Bayern München (0:1) verletzungsbedingt ausgewechselt werden und verpasste bereits das anschließende Saisonfinale gegen den FC St. Pauli (3:1). Für den VfL ist der Ausfall des Offensivakteurs ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt: In der laufenden Spielzeit war Wimmer an sieben Treffern (vier Tore, drei Vorlagen) direkt beteiligt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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