Vor Relegation: Wimmer fällt aus

Der VfL Wolfsburg muss im Relegationshinspiel gegen den SC Paderborn (Donnerstag, 20:30 Uhr) auf Patrick Wimmer verzichten. Wie der Verein verkündet, leidet der 24-Jährige weiterhin an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Auch ein Einsatz des Österreichers im Rückspiel am kommenden Montag (20:30 Uhr) gilt als äußerst unwahrscheinlich.

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Wimmer musste bei der Partie gegen den FC Bayern München (0:1) verletzungsbedingt ausgewechselt werden und verpasste bereits das anschließende Saisonfinale gegen den FC St. Pauli (3:1). Für den VfL ist der Ausfall des Offensivakteurs ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt: In der laufenden Spielzeit war Wimmer an sieben Treffern (vier Tore, drei Vorlagen) direkt beteiligt.