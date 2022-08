Jota verlängert bei den Reds

Der FC Liverpool bindet Diogo Jota langfristig an den Klub. Wie die Reds bekanntgeben, hat der 25-jährige Portugiese seinen ursprünglich bis 2025 gültigen Vertrag vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt dem Vernehmen nach bis 2027. Offizielle Angaben machen die Reds nicht.

Jota erlebte in der vergangenen Spielzeit sein bestes Jahr im Team von Jürgen Klopp. Der flexibel einsetzbare Angreifer bestritt wettbewerbsübergreifend 55 Pflichtspiele und war an 29 Treffern direkt beteiligt. Nach dem Abgang von Sadio Mané zum FC Bayern wird der 45-Millionen-Einkauf von 2020 noch stärker in den Fokus rücken.

Jota selbst ist überglücklich über die Unterschrift: „Ich bin wirklich stolz, muss ich sagen. Seit ich vor zwei Jahren hierhergekommen bin, habe ich mich als wichtiger Spieler in dieser Mannschaft etabliert, das wollte ich von Anfang an. Für mich ist es natürlich sehr gut zu wissen, dass ich noch eine Weile hier bleiben werde.“

